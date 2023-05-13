محافظ مطروح: توريد 14 ألف طن قمح لصومعة الشمامة بمدينة الحمام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبال صومعة القمح بقرية الشمامة بمدينة الحمام

١٣ ألفا و٨٥٤ طنا من الاقماح حتى نهاية الأسبوع الماضي خاصة مع الإعلان عن كافة التيسيرات التي تقدمها الدولة للمزارعين.





وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن يتم استقبال الاقماح بقرية الشمامة بمدينة الحمام تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقري بنجر الحمام.



وأضاف أنه بدأت من الجمعة قبل الماضية توريد الاقماح مع بدء موسم حصاد وتوريد القمح إلى صومعة القمح بقرية الشمامة بالحمام بسعة تخزينية ٤٥ ألف طن.



وأشار إلى أن محافظ مطروح قد وجه بأهمية الإعلان عن التيسيرات التي تقدمها الدولة ورفع أسعار سعر توريد إردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة.



وأشاد محافظ مطروح بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافي كافة الملاحظات، مشيرا إلى أنه العام الماضي نجحت جهود المحافظة في تجميع القمح، لتحقق كميات التوريد المستهدفة ل٣٠ ألف طن مع التطلع لمزيد من كميات التوريد هذا العام للمنتج الاستراتيجي.