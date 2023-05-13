أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية للاتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى.. صور

استضافت أكاديمية الشرطة على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 8 - 12 مايو 2023 الدورة التدريبية التى ينظمها (آلية الإتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى "أفريبول") والشرطة الفيدرالية الألمانية لتدريب المدربين فى مجال (القياسات الحيوية و التعرف على الوجوه).. حيث تم تنظيم دورة تدريبية رفيعة المستوى تجمع المتخصصين فى مجال الأدلة الجنائية من أجهزة الشرطة الأفريقية على الأراضى المصرية .. نظراً لما تتمتع به وزارة الداخلية من كفاءات متميزة فى هذا المجال.

شارك فى هذه الفاعلية التدريبية الهامة ممثلى إدارات الأدلة الجنائية بأربعة عشر دولة أفريقية .. من بينها مصر و مدربين من الجانب المصرى والألمانى ومسئولى "الأفريبول" بهدف نقل الخبرات الأمنية الدولية وتكوين كوادر تدريبية متميزة من الدول الأفريقية وتعزيز تطبيق آليات "القياسات الحيوية و التعرف على الوجوه" فى المجالات الأمنية المختلفة.

و أشاد المشاركون من المتدربين و الخبراء الألمان بالإمكانات المتطورة والتقنيات الحديثة بمعامل فحص الأدلة الجنائية خلال الزيارة الميدانية لمقر الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، و كذا معامل التدريب العملى على فحص الأدلة الجنائية بأكاديمية الشرطة.

يأتى ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول.

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