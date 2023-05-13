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عودة الأجواء الباردة وتراجع درجات الحرارة

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول أحوال الطقس والتقلبات المناخية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان حالة الطقس اليوم، ستشهد استمرار الاستقرار النسبي في الاحوال الجوية وستظل درجات الحرارة في معدلها الطبيعي المنخفض 4 درجات مئوية بعد الارتفاع الملحوظ التي شهدته البلاد لفترة مؤقته. 

وتوقع خبراء الارصاد أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ويظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد بمناطق الصعيد 

و للمزيد من التفاصيل يرجى متابعه الفيديو التالى :

احوال الطقس التقلبات المناخية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس اليوم

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