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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أصبح أيقونة.. سوداني يخطف الأضواء من الحرب بالخرطوم |شاهد ماذا فعل

صدى البلد

تصدر رجل سوداني بسيط الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان وذلك بعد ظهوره في لقطة تم اختيارها الأجمل منذ بداية الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب وسائل إعلام سودانية فإن الرجل الذي يتمتع بنزاهة عجيبة وأخلاق رفيعة ظهر خلال مقطع فيديو متداول وهو يتوضاً استعداداً لأداء الصلاة والناس من حوله يمارسون النهب والسرقة في سوق ليبيا بمدينة أم درمان.

وانتشرت تلك اللقطات كالنار في الهشيم بين السودانيين على مواقع التواصل، الذين أثنوا على أخلاق هذا الرجل النبيلة.

فقد انشغل الرجل الهادئ القسمات بسكب الماء من قارورة أمامه بسكينة شديدة ليتوضأ، بينما النهب مشتعل خلفه.

وقال أحد المعلقين على المقطع المؤثر "الحرام يبقى حراماً حتى لو كان الجميع يفعله، لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم، سوف تحاسب وحدك.. ‏لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه".

بينما علق آخر كاتباً على فيسبوك "بينما كان الجميع يسرق محلات الأحذية بسوق ليبيا كان وحيداً يباشر الوضوء لأداء الفريضة، مثلما تنبت هذه الأرض الأزاهير بين الأشواك ستنبت الآلاف أمثالك ركائز لوطن نحلم به كل يوم".

يشار إلى أن "سوق ليبيا" مسرح عمليات السرقة المروّعة تلك، يقع على أطراف مدينة أم درمان، بالاتجاه الغربي للخرطوم، ويعتبر أحد أشهر وأكبر الأسواق بالخرطوم والسودان قاطبة.

كما يعد السوق الرئيسي للبضائع التجارية كالأقمشة، الأحذية، الأدوات الكهربائية، الأثاثات، الأغذية، والمشروبات، بالإضافة للعقارات، والعربات وقطع الغيار.

إلا أنه تحول خلال الأيام الماضية إلى مسرح مفتوح لعمليات سلب ونهب واسعة النطاق تواصلت حتى يوم أمس الجمعة.

وقال شهود عيان ىبحسب"العربية.نت" إن التجار لجأوا لاستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في محاولة أخيرة لإنقاذ البضائع المتبقية من أيدي العصابات والنهابين.

كما أكدوا أن أعمال السلب والتكسير طالت حتى البنوك والمتاجر. وأضافوا أن قوافل القادمين إلى السوق للسرقة كانت بأعداد هائلة تفوق الوصف وتعجز أي قوة مهما كانت على صدها.

إلى ذلك، أشاروا بأسى شديد إلى أن هناك مواطنين يستغلون ظروف الحرب الطاحنة والمعارك المحتدمة لفض أقفال المتاجر والمستودعات والمخازن والمكاتب عنوة للنهب وإضرام النيران في محتوياتها بعد ذلك.

وأكدوا أن هناك عصابات تستخدم قذائف الآر بي جي المضادة للدورع لتفجير خزائن البنوك المصفحة، ونهب ما بداخلها.

ومنذ تفجر الصراع الدامي بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل الماضي، تعرضت الأسواق والمحال التجارية ومستودعات ومخازن المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بمناطق العاصمة المختلفة لعمليات نهب وسرقة لم يسبق لها مثيل بالسودان.

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