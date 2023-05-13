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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مشروع ابدأ حلمك يجوب محافظات مصر.. انتهاء مرحلته الثانية في الوادي الجديد.. والعريش بداية أخرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجاحات كبيرة حققها مشروع ابدأ حلمك، الخاص بالهيئة العامة لقصور الثقافة، في كافة محافظات الجمهورية، على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع الهيئة إلى مواصل العمل عليه، وتنفيذه بشكل أكبر في باقي محافظات الجمهورية، حسب المراحل التي خصصتها الهيئة للمشروع، والتي وصلت إلى المرحلة الثالثة والمقرر ان تنطلق خلال الفترة المقبلة في العريش لمحافظة شمال سيناء.

 

مشروع ابدأ حلمك في العريش 

 

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتح باب المشاركة واستقبال طلبات التقدم لورشة مشروع "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

 

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إنه بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة عن حزمة أنشطة وفعاليات بسيناء في ضوء تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بأرض الفيروز، تطلق الهيئة ورشة "ابدأ حلمك"، بالعريش للتدريب على فنون المسرح، ويتم فتح باب المشاركة لشباب محافظة شمال سيناء، واستمرار التقديم سواء إلكتروني، أو ورقي من خلال الاستمارات الموجودة بقصر ثقافة العريش، حتى يوم 25 من شهر مايو الحالي، حيث تم تحديد يومي 26 و 27 من الشهر نفسه لإجراء الاختبارات للمتقدمين، وتمثل محافظة شمال سيناء بداية انطلاق المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل أيضا محافظتي قنا والمنوفية في وقت لاحق.

 

مشروع ابدأ حلمك في الوادي الجديد وبورسعيد

 

المشروع يجري تدريباته في الوقت الحالي، بمحافظة الوداي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالي 2023، وأيضًا في محافظة بورسعيد، وهما ختام المرحلة الثانية، عقب أن يتم تخرج الشباب والفتيات الذين يشاركون فيه، بعدما خرجت الهيئة قبل شهر رمضان الماضي، دفعة جديدة من المشروع في محافظة كفر الشيج، التي ضمت مجموعة من المواهب المختلفة، وتألقوا في تقديم عرض مسرحي كمشروع تخرج لهم بعنوان "لايك".

 

أهداف مشروع ابدأ حلمك

 

يشار إلى أن مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل، على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال.

 

وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجرى حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية للمشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

مشروع إبدأ حلمك الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظات الجمهورية مشروع إبدا حلمك في العريش هشام عطوة رئيس الهيئ

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