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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

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حياة كريمة.. محافظ الغربية يشهد عدد من الفعاليات التوعوية والتنموية بمركز المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن بناء وتنمية الإنسان المصري هو أحد أهم محاور التنمية والبناء التي توليها الدولة والقيادة السياسية رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري.

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 جاء ذلك خلال تفقده  اليوم لعدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، وجولستان محمد مدير وحدة حماية الطفل، وراندا السملاوي مدير برنامج مشروعك.

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كما أكد المحافظ على حرص الدولة على تغيير وتطوير الريف المصري، حيث سيشهد مركز المحلة طفرة حقيقية كما تم في قرى مركز زفتى ليس فقط في البنية التحتية وإنما في تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تنمية المواطن وتمكينه اقتصاديا، مشيراً إلى أن قرية الهياتم ستكون قرية نموذجية على غرار قرية نهطاي بزفتى.

بدأ المحافظ جولته بحضور الندوة التثقيفية التي نظمتها وحدة حماية الطفل بالمحافظة لأولياء الأمور بأحد مقرات رعاية الأطفال بالقرية، حيث أشار المحافظ إلى أهمية هذه الندوة التوعوية لأنها تساهم في بناء الإنسان وتساهم في توعية أولياء الأمور وخاصة الأم والتي عليها دور رئيسي في تربية أولادها وإعداد جيل جديد يبني هذا الوطن.

وأكد على أهمية تنمية الأسرة والاكتفاء بفردين حتى يستطيع الأب والأم في تربية أبنائهم تربية سليمة، كما تفقد على هامش الندوة، الورشة التوعوية التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الأدمان.

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واستكمل رحمي جولته بتفقد أعمال القافلة البيطرية التي تتضمن تقديم الخدمات البيطرية اللازمة من قبل أطباء إدارتي الرعاية والتناسليات بالمديرية وأطباء إدارة المحلة البيطرية، حيث تم الكشف وتقديم العلاج للحيوانات والطيور، صرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية

وتفقد المحافظ القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة بالوحدة الصحية وضمت عدد 9 تخصصات هي (باطنة، أطفال، عظام، جراحة، جلدية، أنف وأذن،  نساء وتوليد، تنظيم أسرة وأسنان)، وذلك بمشاركة 8 عيادات متنقلة وعيادة أسنان داخل الوحدة، كما تفقد على هامش القافلة، معمل الدم والطفيليات، الصيدلية والأشعة، إلى جانب عدد من الندوات التثقيفية التوعوية.

وأشاد بالجهد المبذول بالقوافل وتنوعها لتلبي كافة احتياجات المواطنين الطبية والذي ظهر واضحاً في الإقبال الشديد من أهالي القرية عليها.

كما تفقد رحمي عيادات جامعة طنطا والتي تضم تخصصات جراحة، مخ وأعصاب، قلب، باطنة، صدر، جراحة تجميل، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة، مثمنا دور الجامعة في دعم تلك القوافل.

في السياق ذاته تفقد المحافظ الفعاليات التي تم تنفيذها بمقر مركز شباب الهياتم حيث تم تنفيذ قافلة طبية تخصصية في العيون نظمتها مؤسسة صناع الخير، شملت توقيع الكشف على المرضى، قياس النظر، صرف الأدوية والنظارات إلى جانب التحويل للعمليات المطلوبة بالمجان.

وأشاد الدكتور طارق رحمي بالقافلة التعليمية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم لعدد ٥٨٧ طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية، موجهاً وكيل الوزارة بتعميم القافلة على باقي المراكز.

كماشهد المحافظ  الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة للنشء حول غرس قيم الولاء والانتماء إلى جانب ندوة للتمكين الاقتصادي والتي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، كما تفقد المحافظ معسكر الجوالة ومباراة كرة القدم.

 واختتم المحافظ جولته بتفقد معرض أندية المرأة لتدوير المخلفات ومعرض مشروعك للحرف اليدوية، موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بتدريب الفتيات والسيدات المشاركات بالمعارض في المدارس الفنية التابعة للمديرية.

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