عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إيطاليا يؤكد دعم بلاده الكامل لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا

صدى البلد

أكد رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، أن بلاده تقف مع أوكرانيا بشكل كامل في معركتها ضد روسيا.

وأعرب ماتاريلا - في مقابلة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - عن تقديره الكبير لزيارة زيلينسكي إلى العاصمة الإيطالية روما، قائلا "إنه لشرف كبير أن تكون هنا في روما، لقد طلبت مقابلتك مرة أخرى بعد محادثتنا منذ سنوات رغم أننا في هذا الوضع المختلف، فنحن إلى جانبك تمامًا".

وتابع رئيس إيطاليا أن "السلام الذي نسعى إليه يجب أن يكون حقيقيا دون مجال للاستسلام".
من جانبه، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن "إيطاليا تقف على الجانب الصحيح في الحرب ضد بلادنا".

وثمن زيلينسكي موقف إيطاليا الثابت في دعمها لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، قائلا: "نحن نقدر المساعدة العسكرية المهمة التي تمنح بلادنا القدرة على مقاومة روسيا".

وأضاف رئيس أوكرانيا "مفتاح نجاحنا في ساحة المعركة هو تلقي المساعدة الضرورية في الوقت المناسب، كانت إيطاليا ولا تزال إلى جانبنا، نحن نسير في اتجاه النصر الذي يعني السلام لدولتنا".

وفي السياق، اجتمعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة روما.

وقالت ميلوني إن "إيطاليا ستقدم مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى لأوكرانيا حتى يتم تحقيق سلام عادل بعد الغزو الروسي".

وتابعت: "ستواصل إيطاليا بالاشتراك مع الحلفاء الرئيسيين تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الدعم العسكري حتى يمكن تحقيق سلام عادل لأوكرانيا والذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا أوقفت روسيا الأعمال العدائية".

وأضافت أن "إيطاليا ستواصل دعم التطبيق الصارم للعقوبات التي تعد إحدى الأدوات الرئيسية إلى جانب الأدوات المالية والعسكرية من أجل وقف الأعمال العدائية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي زيارة زيلينسكي الأولى إلى إيطاليا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في الـ24 من فبراير عام 2022.

كان زيلينسكي قد وصل إلى روما صباح اليوم؛ حيث كان وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، في استقباله بمطار "تشامبينو".
 

 

وزير خارجية إيطاليا إيطالي أوكرانيا روما رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إعلامي في قضية التشهير بوالدة شيماء جمال

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

مستمرة بجميع الفروع وأون لاين .. تعرف على أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي.. خدمات

خسارة صعبة | استقالة مدرب الترجي بعد ثلاثية الأهلي

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

ترشيحاتنا

بشرى .. الزراعة تطرح أضاحي بأسعار أقل من السوق خلال أيام

أسماء الله الحسنى.. فوائدها وأسرارها

زيلينسكي يتوجه لـ ألمانيا غدًا بعد إيطاليا.. اعرف سر وأهداف الزيارة

خالد حنفي: على البلدان العربية السعي لجذب مزيد من الاستثمارات بمجالات التكنولوجيا المتقدمة

استهداف 6 قادة وإطلاق 1000 صاروخ.. تفاصيل 5 أيام تصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

حالة بين كل 100 ألف.. ولادة طفل بدون أعين بولاية كارولينا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتقوا الله.. لافتة داخل المنتزه تثير ضجة وتحذر من الأفعال الغير أخلاقية

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

أرخص و أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

احترس منهم .. 9 أعراض عليك ملاحظتها تدل على نقص الحديد بالجسم

فيديو

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ