رئيس إيطاليا يؤكد دعم بلاده الكامل لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا

أكد رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، اليوم السبت، أن بلاده تقف مع أوكرانيا بشكل كامل في معركتها ضد روسيا.

وأعرب ماتاريلا - في مقابلة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - عن تقديره الكبير لزيارة زيلينسكي إلى العاصمة الإيطالية روما، قائلا "إنه لشرف كبير أن تكون هنا في روما، لقد طلبت مقابلتك مرة أخرى بعد محادثتنا منذ سنوات رغم أننا في هذا الوضع المختلف، فنحن إلى جانبك تمامًا".

وتابع رئيس إيطاليا أن "السلام الذي نسعى إليه يجب أن يكون حقيقيا دون مجال للاستسلام".

من جانبه، قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن "إيطاليا تقف على الجانب الصحيح في الحرب ضد بلادنا".

وثمن زيلينسكي موقف إيطاليا الثابت في دعمها لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، قائلا: "نحن نقدر المساعدة العسكرية المهمة التي تمنح بلادنا القدرة على مقاومة روسيا".

وأضاف رئيس أوكرانيا "مفتاح نجاحنا في ساحة المعركة هو تلقي المساعدة الضرورية في الوقت المناسب، كانت إيطاليا ولا تزال إلى جانبنا، نحن نسير في اتجاه النصر الذي يعني السلام لدولتنا".

وفي السياق، اجتمعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة روما.

وقالت ميلوني إن "إيطاليا ستقدم مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى لأوكرانيا حتى يتم تحقيق سلام عادل بعد الغزو الروسي".

وتابعت: "ستواصل إيطاليا بالاشتراك مع الحلفاء الرئيسيين تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الدعم العسكري حتى يمكن تحقيق سلام عادل لأوكرانيا والذي لا يمكن تحقيقه إلا إذا أوقفت روسيا الأعمال العدائية".

وأضافت أن "إيطاليا ستواصل دعم التطبيق الصارم للعقوبات التي تعد إحدى الأدوات الرئيسية إلى جانب الأدوات المالية والعسكرية من أجل وقف الأعمال العدائية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي زيارة زيلينسكي الأولى إلى إيطاليا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في الـ24 من فبراير عام 2022.

كان زيلينسكي قد وصل إلى روما صباح اليوم؛ حيث كان وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني، في استقباله بمطار "تشامبينو".

