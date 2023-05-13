وكيل التعليم بالغربية يتفقد عددا من اللجان للاطمئنان على تطبيق الضوابط الامتحانية

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم متابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإدارة شرق المحلة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه الشديد للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة جيدة.

في بداية الجولة قام وكيل الوزارة بمتابعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان، ثم قام بمتابعة مدرسة السادات الثانوية بنين بنفس الإدارة.

ووجه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، كما اطمأن إلى توافر شبكة الانترنت بالمدرستين، وعدم وجود أي أعطال فنية بالامتحان.

وخلال المتابعة للجان، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات .

كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.

وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

كما شدد على جلوس كل طالب في دسك منفصل، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT ، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والاحصاء ، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

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