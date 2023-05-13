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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط رضيع في مصارف شرق القناة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية السلام بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، واقعة سقوط طفل رضيع  بأحد المصارف ، وذلك أثناء مروره بأحد طرقات المدينة.

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وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء،  يفيد بسقوط طفل يدعي هلال فوزي الدسوقي ، عام ونصف، بإحدى مصارف الصرف الصحي.

على الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم الشرطة، بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية ورجال الإسعاف، وذلك في محاولة لانتشاله، وكثفت قوات الأمن جهودها لانتشال الطفل وإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال.

وقامت قوات الأمن بمساعدة الأهالى بفرض كردون بمحيط محل الواقعة.

وحرر أمن الإسماعيلية  المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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