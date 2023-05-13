مظاهرات في لندن وباريس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

خرج المئات من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية، وبريطانيون في مظاهرة جابت عددا من شوارع لندن، تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما خرج المئات من المتظاهرين أيضا في شوارع باريس وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد حمل المشاركون خلال التظاهرتين في العاصمتين: البريطانية لندن، والفرنسية باريس، العلم الفلسطيني، والشعارات واللافتات الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وقتل الأبرياء.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد دعا المتظاهرين إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه على قطاع غزة، ووقف الاعتداءات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

يذكر أن حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، بغلت 33 شهيداً (بينهم 6 أطفال و3 سيدات)، وأكثر من 150 جريحا.