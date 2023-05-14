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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر .. تفاصيل وأسعار

اكثر 10 سيارات SUV
اكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر بالتعاون مع المرور، عن حجم تراخيص السيارات الملاكي الجديدة، التي تمت خلال شهر ابريل الماضي من العام 2023، وذلك من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر.

 

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

اكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

نبدأ بالسيارة الشهيرة شيري تيجو 3 بعدد 246 سيارة لتحتل المركز الأول في هذه القائمة، وتقدم هذه النسخة بسعر رسمي يبلغ 535 ألف جنيه، عبر فئة واحدة من التجهيزات تضم فتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وشاشة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

اكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

وفي المركز الثاني جاءت السيارة كيا سبورتاج بعدد 220 سيارة، وتعد هذه النسخة هي اغلى اصدارات الصانع الكوري الجنوبي في مصر، حيث تراوح سعرها بين 1,169,900 جنيه و 1,639,900 جنيه للفئة عالية التجهيز، وتضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية.

اكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

وتواصل شركة شيري من تعزيز تواجدها في هذه القائمة، بعد أن حصلت السيارة تيجو 7 على المركز الثالث بعدد 213 سيارة، وتعتمد هذه النسخة في قدراتها الفنية على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانا، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، وناقل حركة سداسي السرعات "أوتوماتيك"، بينما تراوح سعرها بين 645,000 جنيه و 700,000 جنيه

اكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

ورابعًا جاءت النسخة هيونداي توسان بعدد 96 سيارة، وتعتبر توسان من اشهر السيارات الرياضية المقدمة في مصر، والتي يبدأ سعرها من 1,040,000 جنيه حتى 1,365,000 جنيه، باختلاف الفئات المطروحة، حيث تستخدم تلك السيارة محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، وسرعة قصوى تصل لـ 201 كم/ساعة، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، وناقل حركة من 9 سرعات اوتوماتيكية.

اكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر

وحققت السيارة سكودا كودياك عدد 96 سيارة ايضا، وتقدم السيارة محليًا بسعر 1,925,000 جنيه للفئة الاولى حتى 2,150,000 جنيه للفئة عالية التجهيز، وتنطلق السيارة بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، وامكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

 

وحصلت السيارة هوندا CR-V على المرتبة السادسة بعدد 75 سيارة، لتتبعها النسخة تويوتا فورتشنر بعدد 71 سيارة،بعدها السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسباندر بعدد 69 سيارة، ثم سيتروين C5 Aircross بعدد 58 سيارة، بالاضافة إلى النسخة فولكس فاجن تيجوان بعدد 57 سيارة.

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