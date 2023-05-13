التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الإسماعيلي والزمالك

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي في المباراة المقامة حالياً على إستاد الإسماعيلية فى الجولة الـ27 من الدوري العام.

وسجل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة الجزاء أمام الإسماعيلي

وبدأ الزمالك متراجع دفاعياً منذ إنطلاق صافرة البداية.

تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الإسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - ياو أنور.

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