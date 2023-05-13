الزوج الصالح رزق.. اعرفي صفاته وكيفية اختياره

الزوج الصالح رزق ، ولذلك كتب وقدر الله عز وجل لكل واحد فى كتابه اسم الذى سيتزوجه أو الذى ستتزوجه، رزقه وعمله وكل لحظة فى حياته من وقت ولادته إلى وقت وفاته، لكن الله أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فلا يعلم أحد بما هو مكتوب بل قال لنا الله أن نسعي ونجتهد فى عملنا وسيرزقنا الله.



الزوج الصالح في الإسلام



الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.



كيف أدعو الله بالزوج الصالح

قدم الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصائح هامة لاختيار الزوج الصالح منها: أن تختار الفتاة صاحب الخلق الحسن، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو نشره على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "اليوتيوب"، أن الكفاءة من الشروط الهامة، بمعنى أن تكون ظروفه المادية وقدرته على المسئولة والإنفاق على الزوجة وتلبية احتباجات منزله ومتوافق معها في الطبائع والتعليم.

وتابع: التكافؤ في المستوى الديني والأخلاقي الذي يحمله الشاب، فالإنسان الخلوق وصاحب الدين الراقي هو أجدى الناس بالحفاظ على المرأة ومعاملتها أحسن معاملة.



صفات الزوج الصالح



نصح الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء، الفتيات والشباب بعدة أمور لكل من تأخر فى سن الزواج، إذا فعلها الإنسان مع الأخذ بالأسباب رزقه الله من حيث لا يحتسب.

وأشار إلى أن تلك الأمور مهمة إذا فعلها الإنسان حقق الله ما طلب ما دام يرتجى الحلال وهى:

1-كثرة الاستغفار ..حتى يلهج به اللسان حتى ألف مرة.

2-الإلحاح على الله بالدعاء... بقول “اللهم ارزقنى الحلال ارزقنى الزوج او الزوجة الصالحة”.

3-الصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم لأنها تكفى الهم وتغفر الذنب وتأخر الزواج من الهم الذى يزول بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله

4-المحافظة على العبادة والطاعات مع التوكل على الله فبذلك يفتح الله به أبواب الخير

5- ترديد دعاء سيدنا موسى “ربي انى لما أنزلت الي من خير فقير”.



كيف يعامل الزوج الصالح زوجته



أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، أن المحسنين هم من يتجاهلون الإساءات، لافتاً إلى أن الناس أصبحت لا تتحمل بعضها ويقفون للكلمة لبعضهم.

وتابع عبد المعز، في تصريح له"ربنا يحب المحسنين ويرزقهم الخير كونوا محسنين يحبكم الله، واحنا بين الأهل مش قادرين نتحمل بعض وبتلكك لبعض".

واستطرد: "تلاقى الزوج شنباته فى وشه وغير قادر على تحمل زوجته، تقعد تكلمه، يقولها ايه بتقولى ايه، وكذلك بعض الزوجات تبقى منتظرة غلطة لزوجها ومش قادرة تعدى كلمة قالها.. تجاهل الإساءة هو من سمات المحسنين، وتصرف الصالحين".

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الزوج الصالح الذى يتقى الله فى زوجته ويعاشرها بالمعروف، لافتا المقصود أنه ليس فقط كف الأذى عنها وإنما تحمل الأذى منها.

وتابع عبد المعز: "لازم تتحمل زوجتك مهما تفعل، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت عندما تغضب من النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقول له ورب إبراهيم".