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رئيس التحرير
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تعليم

تعليمات عاجلة لطلاب آداب عين شمس بشأن الامتحانات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس ، تعليمات هامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني

وتمثلت تعليمات كلية الاداب جامعة عين شمس بشأن الامتحانات فيما يلي :

  • التواجد قبل الامتحان بنصف ساعة على الاقل والتوجه إلى اللجنة الامتحانية مباشرة والمعلن عنها مسبقا على صفحة الكلية.
  • يمنع منعا باتا دخول اللجنة الامتحانية بالموبايل.
  • لن يسمح بدخول الطالب اللجنة واداء الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي او كارنيه الكلية.
  • لا يسمح بدخول الامتحان بعد مرور ربع ساعة من زمن الامتحان.
  • على كل طالب احضار الادوات الشخصية الخاصة به.
  • يمنع منعا باتاً الكتابة على ورقة الاسئلة وعلى الطالب الاجابة في كراسة الإجابة فقط.
  • على الطالب تسليم ورق الأسئلة وكراسة الإجابة للملاحظ.
  • على الطلاب الالتزام بالزمن المخصص للإمتحان.

وكان قد نظم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس الحفل الختامي السنوي للعام الجامعي الحالي( ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) .

 وقد استُهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم عرض مرئي لأنشطة القسم ، بعدها القى رئيس قسم التاريخ كلمته، رحب فيها بالحضور وتقدم بالشكر والعرفان للقائمين على تنظيم الحفل ولكل من شارك وأسهم في إنجاح أنشطة القسم من أعضاء قسم التاريخ والهيئة المعاونة والطلاب، ثم القى الدكتور احمد الشربيني كلمة أكد فيها على أهمية التاريخ في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.

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