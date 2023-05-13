عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كم عدد الأشهر الحرم .. حرّم فيها القتال لهذا السبب

الاشهر الحرم
الاشهر الحرم

كم عدد الأشهر الحرم، عدد الأشهر الحرم 4 هم شهر المحرم وذو القعدة وذو الحجة ورجب، وجاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه، عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: الزَّمانُ قَدِ اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَومَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ والأرْضَ، السَّنَةُ اثْنا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْها أرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثَةٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْدَةِ وذُو الحِجَّةِ والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ، الذي بيْنَ جُمادَى وشَعْبانَ.


سبب تسمية الأشهر الحرم 
سميت الأشهر الحرم الأربعة بهذا الاسم لأن الله عز وجل حرم فيه القتال والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم  قال الله تعالى إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّـهِ اثنا عَشَرَ شَهرًا في كِتابِ اللَّـهِ يَومَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ مِنها أَربَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ فَلا تَظلِموا فيهِنَّ أَنفُسَكُم وَقاتِلُوا المُشرِكينَ كافَّةً كَما يُقاتِلونَكُم كافَّةً وَاعلَموا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ المُتَّقينَ وحرم الله عز وجل القتال لأسباب حكيمة وبليغة فيها تدبير وتحكيم من رب العالمين حيث أراد الله عز وجل أن يجعل الناس في مأمن في هذه الشهور حتى يتمكنوا من عبادة الله وأداء مناسك الحج لأن في شهر ذي القعدة تشد الرحال لمكة لأداء الفريضة وفي ذي الحجة تؤدى مناسك الحج وفي شهر محرم يعود الحجاج إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج، وفي رجب يؤدي المسلمون العمرة  قال الله تعالى "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَكُفْرٌ بِه.

ومن خصائص الأشهر الحُرم عن غيرها من شهور السنة  أن الذنوب فيها تعظُم كما يعظُم فيها الأجر، قال الله  تعالى: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، وحرم الله عز وجل أي قتال في هذه الأشهر الأربعة المحرم وذو القعدة وذو الحجة ورجب قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ،وقال تعالى: َإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ.


وفضل الله الأشهر الحرم حيث جعل العمل الصالح فيها معظم قال بن عباس -رضي الله عنهما- في ذلك: "اختصّ الله أربعة أشهرٍ جعلهنّ حراماً، وعظّم حُرماتهنّ، وجعل الذّنب فيهنّ أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس -عليهما الرضوان- فى تفسير قوله تعالي: (فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) ـ كما روى الطّبريّ فى (تفسيره)-: فى كلِّهنّ، ثمّ اختصَّ من ذلك أربعةَ أشهرٍ فجعلهنَّ حراماً، وعَظّم حُرُماتِهنَّ، وجعل الذنبَ فيهنَّ أعظمَ، والعملَ الصالحَ والأجرَ أعظمَ.


وعن قتادة رحمه الله قال: إنّ الظلمَ فى الشهرِ الحرامِ أعظمُ خطيئةً ووزراً من الظلمِ فيما سواهُ، وإنْ كان الظلمُ على كلِّ حالٍ عظيماً، ولكنَّ اللهَ يُعظِّمُ من أمرِه ما شاء.

دعاء الأشهر الحرم


دعاء الأشهر الحرم ، عظم الشرع الشريف الأشهر الحرم وحرم فيها الظلم والقتال او اقتراف الذنوب والسيئات، أو الخطيئات والآثام، لأن الذنوب والآثام في الأشهر الحرم أشد شؤما على الانسان، ونصح الشريف كل مسلم ألا يستخف بما عظمه الله عز وجل من أيام وشهور من سفك للدماء أو القتال أو غيره.
ويستحب أن يقول المسلم في دعاء الأشهر الحرم اللهم إنا عبيد من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيّتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصّننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا.
-عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه الترمذي.

-اللهم بعلمك بحالنا بدل حالنا إلى أحسن الأحوال ..وجملنا بسترك ..وارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك ..اللهم يا صاحب اللطف الخفي والنور السرمدي والاسم العلي امدنا بلطف  كما لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين ..وأعلى قدرنا بمعيتك وحسن التوكل عليك ...وأنر دروب حياتنا بأنوار خشيتك ورجائك .
-اللهم حققنا بمحبة نبيك محبة موعدها الحوض ..واجعل شغاف قلوبنا متعلقة بحضرته ..وحققنا في مراقي المحبين حتى تلهج ألسنتنا بالصلاة عليه ..اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة كافية شافية وافية وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
-لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.


- اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك.
- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،  يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا.
-ثبت أن من ردد سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ 100 مرة تغفر لها ذنوبه، روى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قوله: :« مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر، رواه البخاري ومسلم.

- اللهم إنا نسالك الخير كله في هذا العام ولاتحرمنا من فعل الطاعات واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسال ان يكون هذا العام عام خير وسلام وان تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين فانهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

- سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت الهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك كما يستحب أن نقول في دعاء شهر رجب  اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهل السماء، واحمد فعلك في أهل الأرض. 


سبحان اللهم وبحمدك، لا اله الا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أنت الرؤوف، تنزل الغيث، وتقدر الأقوات، قاسم المعاش، قاضي الآجال، رازق العباد، مروي البلاد، مخرج الثمرات، عظيم البركات.

 

كم عدد الأشهر الحرم سبب تسمية الأشهر الحرم دعاء الأشهر الحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

ترشيحاتنا

وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

حكم استخدام المرتَهِن للعين المرهونة.. الإفتاء توضح

وزير التجارة الأسترالي: أزلنا الحواجز مع الصين.. وزيارتي مجرد خطوة لاستقرار العلاقات

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

إجراء مرتقب من وزارة النقل لدعم تذاكر السكة الحديد والمترو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ