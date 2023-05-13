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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعقد لقاءً توعويًّا لطلاب جامعة المنصورة

صدى البلد

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءاته التوعوية لطلاب الجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، وذلك في إطار برنامجه لنشر التوعية الفكرية والمجتمعية، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف بضرورة النزول للشباب والاستماع لما يشغل أذهانهم والإجابة على استفساراتهم.

 

عُقِد اللقاء بجامعة المنصورة، تحت عنوان: «القضايا المجتمعية المعاصرة».

حاضر في اللقاء فضيلة الدكتور محمد معتوق – مشرف وحدة الدعم النفسي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وفضيلة الشيخ محمد عماد - مشرف قسم بنك الفتاوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

دار الحوار حول عدة محاور تمس واقع الشباب المعاصر؛ منها:
دعم الانتماء الوطني وتعزيز الهوية، وبيان قيمة الحياة في الإسلام، والمقصود بالحرية الشخصية وضوابطها، وضوابط التعامل مع  وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان قيمة الوقت، وآليات فهم النص الديني، والغاية من خلق الله لنا.

وفي نهاية اللقاء استمع المحاضران للشباب وأجابوا عما يشغل أذهانهم من أسئلة واستفسارات وسط تفاعل كبير من الحضور.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقد العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل بالمعاهد والجامعات ومراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التحديات التي تواجه الأسرة والمجتمع، والحد من انتشار الظواهر السلبية، والتي لاقت حضورًا كثيفًا وترحيبًا كبيرًا من الحضور، ويستمر المركز في عقد لقاءاته التوعوية بإذن الله تعالى.

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