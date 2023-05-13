هل يفوز برئاسة تركيا؟.. تعرف على كمال كليتشدار أوغلو وريث أتاتورك ومؤيد بشار

"من يحكم تركيا غدا؟" .. هذا هو السؤال الذي يشغل العالم أجمع، خلال الـ24 ساعة القادمة، وذلك مع بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية غدا، وهنا أصبح الخيار واضحا، إما أن يكون حاكم تركيا في صباح بعد غد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصفه المراقبون بالراديكالي والبرجماتي والإصلاحي، أو أن يكون كمال كليتشدار أوغلو وهو العلوي ووريث أتاتورك والمؤيد لبشار، وهنا نرسم بروفايل زعيم حزب الشعب صحاب الحظوظ الأوفر كما تقول آخر استطلاعات الرأي.

كمال كليتشدار أوغلو .. العلوي وريث أتاتورك ومؤيد بشار

"سآتي لكم بالرفاه والربيع"، هكذا يعد كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الناخبين الأتراك قبل الانتخابات الرئاسية غدا، من خلفه تظهر المعارضة ممثلة بالطاولة السداسية "موحدة" ليكون مرشحها المنافس الأبرز في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السباق المرتقب، وتلك هي محطات حياته وسياساته.