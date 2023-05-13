هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

"من يحكم تركيا غدًا؟" .. هذا هو السؤال الذي يشغل العالم أجمع، خلال الـ24 ساعة القادمة، وذلك مع بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية غدا، وهنا أصبح الخيار واضحًا، إما أن يكون حاكم تركيا في صباح بعد غد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصفه المراقبون بالراديكالي والبرجماتي والإصلاحي، أو أن يكون كمال كليتشدار أوغلو وهو العلوي ووريث أتاتورك والمؤيد لبشار، وهنا نرسم بروفايل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
أردوغان وثلاثة وجوه .. راديكالي ومصلح وبراجماتي
ينظر منتقدو الرئيس التركي إليه على أنه حاكم مستبد، يعمل بتصميم على توسيع سلطته كزعيم، ويقوم بالتشهير بالخصوم كإرهابيين ووضعهم في السجن.. لكن صورة رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كانت مختلفة تماماً.
في العام 2003 كان يعتبر رجب طيب أردوغان من المصلحين وممن يعلق عليهم الآمال في العمل لصالح للبلاد، ومباشرة بعد فوزه في الانتخابات، بدأ بتقريب بلاده إلى الاتحاد الأوروبي؛ إذ حارب الفساد، وألغى عقوبة الإعدام، وعزز الحقوق المدنية للأكراد، ولكن على مدار الـ20 عاما تغيرت الكثير من السياسات، حتى وصفه الكثير من المحللين بأنه الرئيس الراديكالي والإصلاحي والبرجماتي .. وتلك محطات مشواره..
- ولد رجب طيب أردوغان في 26 فبراير1954 بمدينة إسطنبول، لكنّ أصوله تنحدر من مدينة ريزا الواقعة شمال شرقي تركيا على البحر الأسود، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
- درس أردوغان الابتدائية في مدرسة قاسم باشا وتخرج فيها عام 1965، ثمّ درس في ثانوية إسطنبول للأئمة والخطباء وتخرّج فيها عام 1973.
- حصل على شهادة ثانوية أيوب بعد اجتياز امتحانات المواد الإضافية، ثم التحق أردوغان بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وتخرج فيها عام 1981.
- بدأ رجب طيب أردوغان يتولى دورًا بارزًا في المنظمة الطلابية للاتحاد الوطني للطلبة الأتراك والمنظمات الشبابية، ففي سنة 1976 انتُخِب رئيسًا للمنظمة الشبابية لحزب السلامة الوطني بمنطقة بايوغلو التابعة لمدينة إسطنبول، وفي السنة نفسها صار رئيسًا للمنظمة الشبابية في مدينة إسطنبول، وبقى في هذين المنصبين وغيرهما إلى عام 1980.
- عندما حُلّت الأحزاب السياسية في 12 سبتمبر من السنة نفسها عمل مستشارًا وإداريًّا رفيعًا في القطاع الخاص.
- عاد رجب طيب أردوغان إلى الحياة السياسية بقوّة مع تأسيس حزب الرفاه عام 1983، وأصبح رئيس الحزب في فرع بايوغلو بإسطنبول عام 1984، ثمّ رئيسًا للحزب في مدينة إسطنبول، وعضوًا في اللجنة الإدارية للقرارات المركزية لحزب الرفاه عام 1985.
- انتُخِب رجب طيب أردوغان رئيسًا لبلدية إسطنبول المدينة الكبرى في الانتخابات المحلية التي أجريت في 27 مارس 1994، وكانت تلك الخطوة الانطلاقة الأقوى له في الحياة السياسية، خصوصا لما حققه من انجازات إصلاحية.
- وفي 12 ديسمبر 1997 حُكِم على رجب طيب أردوغان بالسجن بسبب قطعة شعرية أنشدها في أثناء إلقائه خطابًا أمام الجماهير في مدينة سيرت، وفُصِل من رئاسة بلدية إسطنبول المدينة الكبرى، رغم أن الشعر الذي قرأه ورد في كتاب صادر عن إحدى المؤسسات الحكومية، وأوصت وزارة التربية الوطنية التركية المعلمين به.
- بعد خروجه من السجن الذي حُبس فيه 4 أشهر، قرّر مع أصدقائه تأسيس حزب العدالة والتنمية في 14 أغسطس 2001 نتيجة إصرار الرأي العام والتطورات الديمقراطية في البلاد، واختير رئيسًا للحزب من اللجنة التأسيسية.
- تمكّن حزبه من الفوز في الانتخابات التشريعية عام 2002، بنيل ثلثي مقاعد البرلمان، وهذا جعله مؤهلًا لتشكيل الحكومة بمفرده.
- في 15 مارس 2003 تولّى رجب طيب أردوغان منصب رئاسة الوزراء.
- التطورات الإيجابية التي أحدثها في البلاد، جعلت بعض المراقبين الأجانب والزعماء الغربيين يصفونها بـ"الثورة الصامتة".
- حقّق رجب طيب أردوغان، بصفته رئيسًا لحزب العدالة والتنمية، فوزًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 22 يوليو 2007، وقام بتشكيل الحكومة الستين للجمهورية التركية.
- جدّد انتصاره بزيادة أصوات حزبه في انتخابات 12 يونيو 2011 وتمكن من تشكيل الحكومة الحادية والستين.
- وفي يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2014 انتخب الشعب التركي رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية التركية؛ فصار الرئيس الثاني عشر في تاريخ تركيا.
- عقب اعتماد التعديل الدستوري في استفتاء الـ 16 أبريل 2017 وتمهيد الطريق لإمكانية انتماء رئيس الجمهورية إلى حزب سياسي، أعيد انتخاب رجب طيب أردوغان في المؤتمر الاستثنائي الثالث الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2017 ، رئيسًا لحزب العدالة والتنمية الذي يعد أحد مؤسسيه.
- انتخب رئيسًا للجمهورية مجددًا بنسبة 52.59% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الموافق لـ 24 يونيو 2018.
- اتسم مشوار أردوغان السياسي بالعديد من التقلبات، فقد تبنى في بدايته دور المصلح، لينتقل بعدها إلى اعتماد لهجة أكثر تشدداً، حتى وصف بأنه زعيم راديكالي، ومع قرب الانتخابات الرئاسية وشعوره بالخطر، غير من سياسته بطبيعة براجماتية على حد وصف معارضية.