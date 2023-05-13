شوط أول سلبي بين الوداد وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل الناميبي بيتر شالويلي هدفًا لـ صن داونز في الدقيقة التاسعة، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتحصل لاعب صن داونز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 43 بسبب تدخله على لاعب صن داونز.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل، على ملعب فريق صن داونز.

وكان الأهلي قد فاز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.