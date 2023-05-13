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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يهاجم لاعبي الإسماعيلي ويكشف عن إصابة الونش

صدى البلد

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه التحية   للاعبي فريقه عقب مباراة الإسماعيلي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقام اسوريو بتوجيه انتقاد لاعبي الإسماعيلي بسبب إضاعة الوقت في الشوط الثاني، موضحًا أن الفريقين لم يلعبان 45 دقيقة في الشوط الثاني.

 


وأكد المدير الفني للزمالك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نريد أن نلعب كرة القدم، ولكن المنافس كان يريد إضاعة الوقت، ولاعبو الإسماعيلي أهدروا وقتًا كثيرًا وهذا يفسد متعة كرة القدم، مشددًا على أن المنافس فاز بطريقته.

وقال المدير الفني: "بالنسبة لي أي لاعب لا يستطيع أن يشارك في الـ90 دقيقة لن يكون متواجدًا معي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كان قادرًا على المشاركة خلال المباراة بأكملها.

وتابع أوسوريو: "قبل المباراة علمت أن اللاعب  رقم 6 في الإسماعيلي سيرجي اكا هو أبرز لاعبي الفريق المنافس، وكنت ارغب في ايقافه، لذلك دفعت بحسام عبدالمجيد في وسط الملعب للحد من خطورته".
وشدّد المدير الفني للأبيض على ان فريق الزمالك خسر كرات كثيرة في وسط الملعب ولابد من زيادة التركيز في الفترة المقبلة وتلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
وفيما يخص إصابة الونش قال "أوسوريو": "غدًا ستتضح الرؤية بالنسبة لإصابة الونش وأتمنى أن  تكون إصابته بسيطة".

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