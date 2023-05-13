ماذا فعلت جماهير الزمالك عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي |فيديو

سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري.

وفاز الإسماعيلي على الزمالك 2-1 فى المباراة التى جمتعهما على ملعب الإسماعيلية ، فى الجولة الـ27 من الدوري العام.





وسجّل أنور ياو الهدف الأول للإسماعيلي من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء فى شباك الزمالك في الدقيقة 19.

وأدرك الزمالك هدف التعادل في الدقيقة 37 ،عن طريق إبراهيم نداى من تسديدة داخل منطقة جزاء الإسماعيلي .

وأحرز أشرف روقا هدف التقدّم لـ الإسماعيلي بالخطأ في مرماه فى الدقيقة 57.

ويتوقف نادي الزمالك في المركز الـ4 برصيد 43 نقطة وارتفع الإسماعيلي إلى النقطة الـ29 في المركز الـ14.

وبدأ الزمالك متراجعًا دفاعياً منذ انطلاق صافرة البداية.

تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري - إبراهيما نداي.

تشكيل الإسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - باهر المحمدي - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - - عماد حمدي - أحمد مدبولي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فراس شواط - ياو أنور.