عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائق يدهس شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية في القليوبية

صدى البلد

أقدم سائق على قتل شقيق زوجته بطريقة بشعة، بعد أن دهسه بالسيارة أمام مرأى ومسمع من الجميع، بسبب الخلافات الزوجية. 

حالة من الذهول سادت قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، عقب قيام سائق بدهس شقيق زوجته بسيارة نصف نقل بسبب خلافات عائلية، ليلقى مصرعه في الحال.

txt

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل بالقليوبية

txt

للهروب من أحكام جنائية.. مهندس زراعي يستخرج شهادة وفاة لنفسه بالقليوبية

تفاصيل الوقعة

شهدت قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية جريمة بشعة، حيث قام سائق بدهس شقيق زوجته بسيارة نصف نقل بسبب خلافات عائلية.

تم تحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وألقي القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز، يفيد بتلقيه اشارة من المستشفى يفيد بوصول " رامى. م ع" جثة هامدة.


وانتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه "تامر. ع.ص" زوج شقيقته، وشقيقه "أحمد ع.ص" منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته فى أرض زراعية حدثت مشادة مع زوجها وحرر المجنى عليه ووالد المتهم محضرا بمركز الشرطة، وتم إخلاء سبيلهما فى اليوم الثانى.

ويوم الواقعة تربص المتهم للمجنى عليه وأثناء وجوده فى الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل، تم نقل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

 

 

السبب صادم دهس القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

ترشيحاتنا

وزير النقل: تأهيل 3 شركات تداول حاويات للطرح في البورصة

الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

دويدار: الزمالك يلعب بطريقة سمك لبن تمر هندي

شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

بعد 22 عاما من رحيلها.. سعاد حسني حديث السوشيال ميديا|ما القصة؟

مختل عقليا يحاول إلقاء نفسه من أعلى لافتة إعلانية بدائري البساتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسوماته أظهرت الحركة التكعيبية بوضوح.. ذكرى ميلاد الفنان الفرنسي جورج براك|صور

ربطته بسلاسل .. عروس صينية تسحب زوجها وسط الشارع لسبب صادم

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ