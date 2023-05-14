سائق يدهس شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية في القليوبية

أقدم سائق على قتل شقيق زوجته بطريقة بشعة، بعد أن دهسه بالسيارة أمام مرأى ومسمع من الجميع، بسبب الخلافات الزوجية.

حالة من الذهول سادت قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، عقب قيام سائق بدهس شقيق زوجته بسيارة نصف نقل بسبب خلافات عائلية، ليلقى مصرعه في الحال.

تفاصيل الوقعة

شهدت قرية سندوة التابعة لمركز الخانكة بالقليوبية جريمة بشعة، حيث قام سائق بدهس شقيق زوجته بسيارة نصف نقل بسبب خلافات عائلية.

تم تحويل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة وألقي القبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز، يفيد بتلقيه اشارة من المستشفى يفيد بوصول " رامى. م ع" جثة هامدة.



وانتقل على الفور مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين المجنى عليه "تامر. ع.ص" زوج شقيقته، وشقيقه "أحمد ع.ص" منذ فترة وأثناء الحديث مع شقيقته فى أرض زراعية حدثت مشادة مع زوجها وحرر المجنى عليه ووالد المتهم محضرا بمركز الشرطة، وتم إخلاء سبيلهما فى اليوم الثانى.

ويوم الواقعة تربص المتهم للمجنى عليه وأثناء وجوده فى الشارع قام بدهسه بسيارة نصف نقل، تم نقل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.