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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لم يشعر بها المواطنون.. هزة أرضية بقوة 3,85 تضرب مدينة طور سيناء

منظر عام لمدينة الطور
منظر عام لمدينة الطور

تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، مساء السبت لهزة أرضية بقوة 3,85 على مقياس ريختر، ولم يشعر بها المواطنون.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان، عن رصد هزة أرضية على بعد 33 كيلومترًا جنوب غرب مدينة طور سيناء، والهزة بقوة 3.85 بمقياس ريختر، ومركزها جبل الزيت جنوب غرب خليج السويس بالبحر الأحمر، بطول 33,40 شرقًا، وعمق 20,24 كيلو متر.

وتلقى مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إخطارًا من الشبكة القومية لرصد الزلازل يفيد، وقوع زلزال على بعد 33 كيلو متر جنوب غرب مدينة الطور.

وأكد مركز العمليات أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث هزات أخرى، خاصة أن المدينة قد تعرضت منذ فترة قصيرة لزلزاليين قويين على فترات متقاربة.

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اخبار جنوب سيناء زلزال الطور لم يشعر مواطنين

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