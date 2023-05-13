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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خزانات طبيعية لمياه الأمطار والسيول.. حمامات سباحة وسط جبال سانت كاترين

البحيرات الجبلية
البحيرات الجبلية بسانت كاترين

تتحول السدود والخزانات الموجودة في جبال ووديان سانت كاترين إلى حمامات سباحة طبيعية تزين جبال سانت كاترين بعد أن امتلأت من الأمطار والسيول بسانت كاترين.

ويعتمد سكان سانت كاترين على المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول في الشرب والزراعة طوال العام، خاصة المناطق الجبلية في الوديان والمرتفعات.

وقال صالح عوض، أحد شباب سانت كاترين المهتمين بالسياحة والطبيعة، إن هذه السدود والبحيرات الجبلية أصبحت خزانات طبيعية لمياه الأمطار والسيول.

من جانبه، أكد المهندس أشرف النمر، مدير معهد بحوث المياه بجنوب سيناء، أنه يوجد بسانت كاترين  241 بحيرة جبلية وسط الجبال والوديان مليئة بمياه الأمطار والسيول. 

وأوضح أن كل بحيرة جبلية تستوعب 2000 متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن كل البحيرات الجبليه هي خزانات للاستفادة منها في الشرب والزراعة.

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حمامات سباحة طبيعية وسط الجبال جبل سانت كاترين

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