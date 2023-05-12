عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الطماطم تكسو جبال طور سيناء باللون الأحمر.. إنتاج وفير يحقق الاكتفاء

الطماطم بمزارع طور
الطماطم بمزارع طور سيناء

كست حبات الطماطم الحمراء مزارع وجبال طور سيناء في مناطق  سهل القاع ووادي طور سيناء  والجبيل حيث حقق إنتاجا وفيرا من الطماطم الطبيعية " الاورجانيك" التي حققت الاكتفاء الذاتي في طور سيناء وخفضت الأسعار في جنوب سيناء.

 

ورصدت  كاميرا موقع "صدى البلد " الإخباري جمع الطماطم وتوزيعها علي الشوادر والأسواق.


وقال الشيخ موسي البطين أحد المستثمرين الزراعيين بطور سيناء إن أرض طور سيناء كلها  خير وهي أرض بكر ومباركة وتعطي انتاج وفير من الخضراوات الطبيعية، مشيرا إلي أن إنتاج أرض طور سيناء من الطماطم متميز  وطبيعي وكشف البطين أن طور سيناء تحتاج لمصنع تجفيف وتغليف حتي يتمكن  المزارعون  من التوسع في إنتاج الطماطم.


وأكد أيمن المغربي مستثمر زراعي بطور سيناء أن الخضراوات التي تزرع بطور سيناء وفرت للمواطنين قيمة غذائية طازجة تقطف وتجمع وتوزع في نفس اليوم للمواطنين.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أنه حدث توسع كبير في حجم زراعات  الخضراوات الطبيعية في جنوب سيناء وأصبحت طور سيناء  سلة غذاء لكل مدن جنوب  سيناء وتصلح بها جميع أنواع الخضراوات والفاكهة وأضاف شطا أن محصول الطماطم متميز في  وتوفير في طور سيناء.
 

الطماطم

IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٤٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٤٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٤٢
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٢٩
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٢٦
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٠٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٣٨٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٣٨٣٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٣٨٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٣٨٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٣٨٣٦
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٣٨٣٦
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٠٤
IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٨٤٠٠٤
اخبار جنوب سيناء حبات الطماطم تكسو جبال طور سيناء انتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

موضوعات متعلقة

مستشفى ميداني لحل أزمة الصحة بـ طور سيناء.. شاهد

شاهد "تحت الترابيزة" بمسرح قصر ثقافة طور سيناء

ترشيحاتنا

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

شروط تعديل بيانات ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات لتقييم الوضع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

وصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق لجلسة طلب إطلاق سراحه بإسلام أباد.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ