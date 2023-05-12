الطماطم تكسو جبال طور سيناء باللون الأحمر.. إنتاج وفير يحقق الاكتفاء

كست حبات الطماطم الحمراء مزارع وجبال طور سيناء في مناطق سهل القاع ووادي طور سيناء والجبيل حيث حقق إنتاجا وفيرا من الطماطم الطبيعية " الاورجانيك" التي حققت الاكتفاء الذاتي في طور سيناء وخفضت الأسعار في جنوب سيناء.

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد " الإخباري جمع الطماطم وتوزيعها علي الشوادر والأسواق.



وقال الشيخ موسي البطين أحد المستثمرين الزراعيين بطور سيناء إن أرض طور سيناء كلها خير وهي أرض بكر ومباركة وتعطي انتاج وفير من الخضراوات الطبيعية، مشيرا إلي أن إنتاج أرض طور سيناء من الطماطم متميز وطبيعي وكشف البطين أن طور سيناء تحتاج لمصنع تجفيف وتغليف حتي يتمكن المزارعون من التوسع في إنتاج الطماطم.



وأكد أيمن المغربي مستثمر زراعي بطور سيناء أن الخضراوات التي تزرع بطور سيناء وفرت للمواطنين قيمة غذائية طازجة تقطف وتجمع وتوزع في نفس اليوم للمواطنين.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء أنه حدث توسع كبير في حجم زراعات الخضراوات الطبيعية في جنوب سيناء وأصبحت طور سيناء سلة غذاء لكل مدن جنوب سيناء وتصلح بها جميع أنواع الخضراوات والفاكهة وأضاف شطا أن محصول الطماطم متميز في وتوفير في طور سيناء.



الطماطم

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