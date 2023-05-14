ميدو: سأقدم مشروعا لتطوير قطاع كرة القدم بنادي الزمالك لمجلس الإدارة

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بتقديم تصور لتطوير قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، سيتم تقديمه لمجلس الإدارة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الزمالك ينافس على كل البطولات التي يشارك بها، والموسم الحالي صعب على جميع الألعاب، باستثناء الكرة الطائرة".



وتابع: "يجب ألا تتكرر تلك الأخطاء، والزمالك يحتاج إلى الاستقرار الإداري، ولكن الملف الإداري خارج اختصاصي، فأنا مختص فقط بملف كرة القدم".



وأتم: "يجب تطوير قطاع كرة القدم والبنية التحتية بنادي الزمالك، ولدينا تصور ومشروع سيتم تقديمه لمجلس الإدارة، من أجل اعتماده".