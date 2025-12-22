علاء أبو الخير رئيسًا لغرفة الصناعات المعدنية .. ورأفت قطب وحسن المراكبي وكيلان للغرفة

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن فوز علاء أبو الخير بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025/2029.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من رأفت قطب وحسن المراكبي لمنصبي وكيلي مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وضمت عضوية هيئة المكتب طارق الجيوشي وخالد القط وذلك ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وشهدت الجلسة الإجرائية للمجلس انتخاب عمرو قنديل ممثلًا لغرفة الصناعات المعدنية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في إطار هيكلة تستهدف دعم قطاع الصناعات المعدنية وتعزيز دوره داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وأكد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الجديد حرصه على العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم المصانع القائمة، وتحسين بيئة العمل الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوقين المحلي والخارجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح المجلس أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع أعضاء الغرفة والجهات المعنية، إلى جانب تبني آليات عمل أكثر مرونة وتفاعلية، والاستماع لمقترحات المصنعين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات المعدنية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ودعم مسيرة التنمية الصناعية.