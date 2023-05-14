الجهاد الإسلامي: نشكر مصر وقيادتها على جهودها في وقف التصعيد بغزة

أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الأحد، عن شكره العميق لمصر وقيادتها السياسية بسبب دورها في التوسط لهدنة وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال النخالة خلال كلمة له: "أشكر كل من وقفوا بجانبنا وعلى رأسهم مصر وإيران"، مضيفًا: "نعلن انتهاء جولة بالصراع مع المشروع الصهيوني فقدنا فيها أعز أبنائنا".

من جانبه، وجه محمد إشتية رئيس الوزراء الفلسطيني التحية للفلسطينيين في قطاع غزة؛ على ما قدموه من تضحيات جسام، مقدما العزاء لعائلات الضحايا، مؤكدا أن "جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين".

وطالب إشتية، بحسب بيان لرئاسة وزراء فلسطين، الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية "بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وممارسة انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا في جميع المدن، والبلدات، والقرى والمخيمات، في الضفة الغربية، والتوقف عن اقتحامها، وقصف منازل المواطنين فيها ومصادرة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم، ووقف تسليح المستوطنين الذين يمارسون جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية لشعبنا من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و6 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" فضلاً عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، بينما بدأت الفصائل الفلسطينية بالرد برشقات صاروخية وصلت إلى تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.