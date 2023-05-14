شوقي السعيد عن مباراة الوداد وصن داونز: 2 طرد بركاتك يا أهلي

شارك شوقي السعيد، نجم الزمالك السابق تغريدة جديدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب:"٢ طرد بركاتك يا اهلي ،والبطوله أهلاوية".

وتعادل صن داونز الجنوب إفريقي مع مضيفه الوداد المغربي، بدون أهداف، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبات صن داونز الطرف الأقرب للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يكفيه الانتصار بأي نتيجة في مباراة الإياب، لإقصاء الوداد حامل اللقب، والعبور للدور المقبل.

صن داونز رغم النتيجة الإيجابية أمام الوداد، إلا أنه تلقى ضربتين قويتين، بحصول لاعبيه نيو مايما ومارسيلو ألاندي على بطاقتين حمراوتين مباشرتين بسبب الخشونة ضد لاعبي الفريق المغربي.

وبذلك، تأكد غياب اللاعبين عن مباراة الإياب لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك مباراة ذهاب النهائي للبطولة، بسبب الخشونة المتعمدة ضد لاعبي الوداد.

يُذكر أن الأهلي وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوزه خارج الديار على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة.