تجارة مخدرات وسلاح .. الأمن يداهم منطقة المقابر بدسوق

كشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحب الحساب قيام بعض الخارجين على القانون بإستغلال منطقة المقابر بإحدى قرى مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وممارسة الأعمال المنافية للآداب .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن .. كما قامت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ بإستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط (77 قضية متنوعة "حيازة مواد مخدرة – سلاح - مشاجرة) بإجمالى 79 متهم ، وتنفيذ (8150) حكم قضائى متنوع .

وجارى إستمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.