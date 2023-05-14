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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. هاني محروس يرد على خالد الفايد وقصة حب أنور وجدي وليلى مراد

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأحداث المثيرة والهامة عن هاني محروس، وقصة زواج أنور وجدي وليلى مراد.


يوم 13 يتصدر.. إيرادات أفلام السينما أمس هاني محروس وأنور وجدي:

حققت الـ 7 أفلام المشاركة فى موسم عيد الفطر السينمائى إيرادات بلغت مليونًا و207 ألف جنيه، في آخر ليلة عرض بجميع السينمات المختلفة، حيث يشارك فى الموسم عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والرعب، وخلال التقرير التالى نستعرض إيرادات أفلام العيد وهى كالتالى


في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب أنور وجدي وليلى مراد


يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أنور وجدي والذي قدم أعمالا مميزة للجمهور .


في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية


يحل اليوم عيد ميلاد الفنان شريف منير ؛ والذي قدم أعمالا متميزة. خلال مسيرته الفنية بين السينما والتلفزيون والمسرح.

 

الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي.. زيارة مفاجئة من نجوم الفن لبطل مسلسل أرابيسك


نشرت الفنانة هند حسني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من زيارتها بصحبة الأب بطرس دانيال وحمزة العيلي للفنان عمرو محمد علي.


هاني محروس يرد على تصريحات خالد الفايد: معملتش الكلام دا

رد المنتج هاني محروس على تصريحات خالد الفايد، نجم ذا فويس، قائلا إنه لم يخطئ في حق أحد، كما وجه رسالة شكر لكل من دافع عنه.

هاني محروس أنور وجدي

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