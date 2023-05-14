بدء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية

أعلنت وسائل إعلام عدة بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، بعدما فتحت اللجان الانتخابية مقراتها للمصوتين.

يدلي اليوم الأحد، حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من ستمئة مقعد، حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا وتغلق في الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي.

وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة، واصفًا الرابع عشر من مايو بـ"مهرجان للديمقراطية" داعيًا المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يأتي خلف مرشح المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو، ولكن إذا لم يحقق أي منهما الفوز بأكثر من 50% من الأصوات، فسيتم إجراء جولة إعادة في 28 مايو.

تجري تركيا انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، قادمة في لحظة مليئة بالاستقطابات للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

