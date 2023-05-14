علي جمعة : ما يسمى بـ الاغتصاب الزوجي جريمة تستوجب العقوبة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الاغتصاب الزوجي جريمة بكل أوضاعها تستوجب العقاب، وقد يصل العقاب فيها للإعدام.

الاغتصاب الزوجي

واستدل علي جمعة من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي بما ورد في الآية القرأنية:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"، لافتاً إلى أن قوله تعالى :“ أَنَّىٰ شِئْتُمْ” تنفع للزمان والكيفيات والحال، وأن “وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ” جاءت رداً على اليهود الذين كانت لديهم تقييد لهذه العلاقة بين الزوجين فأنزل الله الآية ليبين أنها علاقة تقوم على الود والرحمة، فـ"وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ" يبقى الاغتصاب الزوجي ممنوع.

وأشار إلى أن الديلمي أخرج حديثا في هذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ وليكنْ بينهما رسولٌ”، وأن الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين قال أثناء هذه العلاقة لابد أن يحدث إشباع للطرفين، مؤكداً أن هناك معانٍ جليلة ستفقد بوقوع الاغتصاب الزوجي وهو أمر في حد ذاته جريمة.

حادثة الاغتصاب الزوجي

كما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنما يسمى بالاغتصاب الزوجي هو أمر سلبي ومرفوض بشكل عام.

وأضاف علي جمعة، في لقائه ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن العلاقة الزوجية هي حياة ينبغي أن تقوم على أسس أولها المودة والرحمة، ولو ذهبت سيذهب معها الأدب واللياقة والحب، ومعاني كثيرة وتصبح الحياة بدلا من أن تكون حياة مستقرة حياة غيرة مستقرة وبها من النكد ما يعكر صفوها.

وأشار إلى أن الله تعالى أباح الزواج لإنشاء الأسرة وغرض الأسرة في النهاية هو عمارة الأرض التي تحتاج إلى النسل، وشرع الزواج لضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، وحرم العلاقة الزوجية خارج نطاق الزواج وسماها بالزنا بالمحرم.

وأوضح، أن الاغتصاب الزوجي ليس ظاهرة وإنما هو حادثة، فالظاهرة عند علماء الاجتماع حين يصل الأمر إلى ما فوق الثمن، 12،5% من المجتمع لديهم مشكلة معينة يعانون منها.

وأكد علي جمعة، أن العلاقة الزوجية هي عالم آخر من خلف الأبواب ولذلك لا ينبغي أن نكثر الكلام عليه، إلا إذا كانت هناك مشكلة خرجت من خلف هذه الأبواب لمعالجتها.