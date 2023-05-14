عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة : ما يسمى بـ الاغتصاب الزوجي جريمة تستوجب العقوبة.. فيديو

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الاغتصاب الزوجي جريمة بكل أوضاعها تستوجب العقاب، وقد يصل العقاب فيها للإعدام.

الاغتصاب الزوجي 

واستدل علي جمعة من خلال برنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي بما ورد في الآية القرأنية:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"، لافتاً إلى أن قوله تعالى :“ أَنَّىٰ شِئْتُمْ” تنفع للزمان والكيفيات والحال، وأن “وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ” جاءت رداً على اليهود الذين كانت لديهم تقييد لهذه العلاقة بين الزوجين فأنزل الله الآية ليبين أنها علاقة تقوم على الود والرحمة، فـ"وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ" يبقى الاغتصاب الزوجي ممنوع.

وأشار إلى أن الديلمي أخرج حديثا في هذا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ وليكنْ بينهما رسولٌ”، وأن الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين قال أثناء هذه العلاقة لابد أن يحدث إشباع للطرفين، مؤكداً أن هناك معانٍ جليلة ستفقد بوقوع الاغتصاب الزوجي وهو أمر في حد ذاته جريمة. 

حادثة الاغتصاب الزوجي 

كما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنما يسمى بالاغتصاب الزوجي هو أمر سلبي ومرفوض بشكل عام.

وأضاف علي جمعة، في لقائه ببرنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، أن العلاقة الزوجية هي حياة ينبغي أن تقوم على أسس أولها المودة والرحمة، ولو ذهبت سيذهب معها الأدب واللياقة والحب، ومعاني كثيرة وتصبح الحياة بدلا من أن تكون حياة مستقرة حياة غيرة مستقرة وبها من النكد ما يعكر صفوها.

وأشار إلى أن الله تعالى أباح الزواج لإنشاء الأسرة وغرض الأسرة في النهاية هو عمارة الأرض التي تحتاج إلى النسل، وشرع الزواج لضبط العلاقة بين الرجل والمرأة، وحرم العلاقة الزوجية خارج نطاق الزواج وسماها بالزنا بالمحرم.

وأوضح، أن الاغتصاب الزوجي ليس ظاهرة وإنما هو حادثة، فالظاهرة عند علماء الاجتماع حين يصل الأمر إلى ما فوق الثمن، 12،5% من المجتمع لديهم مشكلة معينة يعانون منها.

وأكد علي جمعة، أن العلاقة الزوجية هي عالم آخر من خلف الأبواب ولذلك لا ينبغي أن نكثر الكلام عليه، إلا إذا كانت هناك مشكلة خرجت من خلف هذه الأبواب لمعالجتها.

لاغتصاب الزوجي الدكتور علي جمعة علي جمعة من مصر إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي العلاقة الزوجية حادثة الاغتصاب الزوجي هيئة كبار العلماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

6 سنوات بلا رحمة.. الأم استخدمت المياه الساخنة والآلات الحادة على جسد ابنتها

موضوعات متعلقة

مواطن استجابة الدعاء| عالم أزهري يكشف عن ذكرين عظيمين لا تغفلهما في المسجد

دعاء قيام الليل للفرج والستر .. أدركه بـ 9 كلمات لا ترد

الأكثر ثوابًا في قيام الليل.. ذكر عظيم يجمع التسبيح والتحميد والتهليل لايفوتك

فضل قيام الليل.. وماذا يفعل من عجز عن إدراكه؟| بـ6 أعمال بسيطة

النشرة الدينية.. هل ألزم الشرع الخاطب بتقديم شبكة من الذهب؟.. وكيف تكون الصلاة قرة عيني؟

فتاوى تشغل الأذهان .. كيف تحقق عبادة الدعاء في ساعة إجابة الجمعة؟ ما حكم إرسال السلام مع الحُجاج للنبي

هل يجوز السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن الزوج.. وهل يُعَدّ من المحارم؟

تحصين النفس من الحسد والسحر.. 3 آيات في المساء لا تغفلها

ترشيحاتنا

شوبير يكشف فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد في مونديال الأندية 2025

بسبب تصريحاته المتطرفة.. فلسطين توجه طلبا عاجلا للجنائية الدولية بشأن بن جفير

فوز إحدى شركات مصر بجائزة منظمة "بانجيا" لعام 2023 كأفضل شريك إفريقي

تشييع جثمان ضحية بيارة الصرف الصحي بمسقط رأسه في الشرقية

متضيعش فلوسك على iPhone 13 و iPhone 14..لهذه الأسباب

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ