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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر صادم.. شاهد هيفاء وهبي بـ «بيجامة النوم» تشعل السوشيال ميديا |شاهد

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة جديدة للفنانة هيفاء وهبي مثيرة للجدل وانتشرت الصور تحت عنوان هيفاء وهبي بالبيجامة .

 

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي على جمهورها بصور لها أثناء استعدادها للتنزه في أحد الأماكن العامة، وهي ترتدي بدلة مخملية سوداء اعتبرها البعض “بيجامة نوم”.

 

واختارت هيفاء وهبي ارتداء جاكيت مخملي أسود اللون بأحرف وردية من تصميم Dolce & Gabbana يصل سعره إلى 1370 دولارًا، أي ما يعادل 42 ألف جنيه، أما البنطلون، من نفس الخامة والألوان والدار، ويصل سعره إبى 820 إسترلينياً، أي ما يعادل 31 ألف جنيه مصري.

الفنانة هيفاء وهبي ة هيفاء وهبي هيفاء وهبي هيفاء هيفاء بالبيجامة

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