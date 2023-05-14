تعليم البحر الأحمر: امتحانات الإعدادية تسير بشكل طبيعي.. ولا شكاوى حتى الآن

صرح هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن امتحانات الشهادة الاعدادية تجري بشكل طبيعي وسلس دون حدوث أي مشكلات مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية في ديوان المديرية لم تتلقَ أي شكاوى حتى الآن بشأن امتحان اللغة العربية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلى أنه تم تسليم أوراق الامتحانات في مواعيدها، وتم التأكد من بدء الامتحانات في جميع اللجان وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر استكمال استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، والتي بدأت اليوم السبت وتستمر حتى يوم الخميس 18 مايو الجاري.

وأكد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن هناك 8521 طالبًا يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية، حيث تم توزيعهم على جميع الإدارات التعليمية في المحافظة. وتشمل الأعداد إدارة غارب 790 طالبًا، وإدارة الغردقة 5215 طالبًا، وسفاجا 1052 طالبًا، والقصير 799 طالبًا، وإدارة مرسى علم 196 طالبًا، والشلاتين 291 طالبًا، وإدارة حلايب 178 طالبًا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية قد أكملت الاستعدادات الإدارية والأمنية لبدء الامتحانات، وتم اتخاذ إجراءات أمنية