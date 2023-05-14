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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في تركيا يؤدون اليمين

مركز اقتراع في تركيا
مركز اقتراع في تركيا

وصل رؤساء مراكز الاقتراع وموظفو الخدمة المدنية ومراقبو الأحزاب الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية العامة إلى المدارس التي سيعملون فيها في ساعات الصباح الباكر.

أدى المسؤولون في مدرسة سادات سيمافي الثانوية في بيكوز اليمين الدستورية من خلال تكرار الكلمات التي أدلت بها مراكز الاقتراع.

جاء قسم موظفي الاقتراع كالتالي: “أقسم بشرفي وضميري وكل قناعاتي بأنني سأقوم بواجبي وفقا للقانون ، دون أن أكون تحت أي تأثير ، دون خوف من أحد ، من أجل التحديد الكامل والصحيح لنتائج الانتخابات”.

بدء التصويت

وبدأ التصويت في 8 صباحاً حيث من المقرر ان يتوجه اليوم الأحد، عشرات الملايين من الأتراك إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وأعضاء البرلمان، في انتخابات توصف بالمصيرية، وسط أجواء من التنافس الشديد بين الأحزاب والمرشحين، مما يجعل إجراءات التعامل مع صناديق الاقتراع وتأمينها وعد الأصوات وفرزها محل اهتمام كبير.

 

 

ومن جهته، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، أن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية ستعلن مساء يوم الاقتراع نفسه، في حين أكد أردوغان أنهم سيبدؤون مئوية تركيا بعد الانتخابات.

ويخوض السباق الرئاسي في تركيا 3 مرشحين فقط هم رَجَب طيّب أردُوغان، وكمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان، وذلك عقب انسحاب المرشح محرم إينجه. ويحق ل 64 مليوناً و113 ألفاً و941 مواطناً تركيا الانتخاب لاختيار 600 نائب لتمثيلهم في مجلس الأمة الكبير، حيث يتنافس 24 حزباً و151 مرشحاً مستقلاً، تحت مظلة 5 تحالفات انتخابية.

وتنقسم تركيا إلى 87 دائرة انتخابية، وتعد كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها باستثناء إسطنبول وأنقرة وإزمير، وهي محافظات كبرى تم تقسيم كل واحدة منها إلى عدة دوائر. وتضم هذه الدوائر الانتخابية 191 ألفاً و884 صندوق اقتراع.

ماذا عن النتائج؟

من المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة الخامسة ويبدأ فرز الأصوات بعدها مباشرة. ويمنع نشر أي معلومات حول نتائج التصويت في الإعلام حتى 9 مساءً باستثناء ما تنشره الهيئة العليا للانتخابات. وعند الساعة 12 منتصف الليل تعلن الهيئة النتائج الرسمية الأوّلية للتصويت.

ولكل صندوق اقتراع لجنة معينة للإشراف عليه مسؤولة عن إجراء الانتخابات بأمان وفرز الأصوات، ورئيسها موظف حكومي تعينه اللجنة العليا للانتخابات. أما أعضاؤها فيعينون من أكبر 5 أحزاب سياسية، وبعد انتهاء التصويت تُفتح الصناديق، وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل أعضاء اللجنة الانتخابية. 

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