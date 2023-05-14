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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متضيعش فلوسك على iPhone 13 و iPhone 14..لهذه الأسباب

متضيعش فلوسك على
متضيعش فلوسك على iPhone 13 و iPhone 14..لهذه الأسباب

من المحتمل أن يكون الاستقرار أحد أهم جوانب Apple.  بدلاً من دمج أحدث التقنيات عند إصدار منتج جديد ، توفر الشركة للمستخدمين ميزات كانت موجودة في السوق لبعض الوقت ولكنها الآن أكثر تقدمًا.  على الرغم من انتقاد هذا النهج من قبل بعض المستخدمين ، إلا أنه يغرس شعورًا بالثقة لدى الكثيرين لأنه يساعد في منع الأنظمة الجديدة من التسبب في مشاكل والتأثير سلبًا على تجربة المستخدم.  ومع ذلك ، لا تستطيع Apple التخلص من المشكلات تمامًا.  وفقًا للتقارير الأخيرة ، تم الإبلاغ عن مشكلات شديدة في انتفاخ البطارية في iPhone 13 و iPhone 14 Pro في غضون ستة أشهر من الشراء.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، في الآونة الأخيرة ، أبلغ بعض مستخدمي iPhone عن مشاكل شديدة في تضخم البطارية على الإنترنت.  وأعربوا عن مخاوفهم بشأن جودة البطاريات في بعض طرز iPhone ، وتحديداً iPhone 13 و iPhone 14 Pro.  يدعي هؤلاء المستخدمون أن المشكلة نشأت على الرغم من الاستخدام العادي لأجهزتهم.  صرح أحد المستخدمين ، الذي اشترى iPhone 14 Pro في ديسمبر من العام الماضي ، أن مشكلة جودة بطارية Apple أدت إلى تضخم كبير.

كان انتفاخ البطارية شديدًا لدرجة أنه أجبر الشاشة على فتحها.  على الرغم من ذلك ، يُزعم أن دعم عملاء Apple رفض معالجة المشكلة .  وبحسب ما ورد اتصل المستخدم بالدعم الفني لشركة Apple 3 مرات.  وعد أحد كبار المستشارين في البداية باستبدال الجهاز إذا ثبت أن مشكلة البطارية مشكلة جودة ، لكنه غير موقفه لاحقًا ونفى الوعد.

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تُظهر الصور التي شاركها المستخدمون شاشة iPhone 14 Pro المتأثرة بارزة ، ويفترض أن ذلك بسبب البطارية المنتفخة.  تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي iPhone 14 Pro الآخرين واجهوا أيضًا مشكلات في تضخم البطارية.  ومع ذلك ، عندما أرسلوا أجهزتهم إلى دعم عملاء Apple ، رفضت الشركة الشكاوى وأعادت الأجهزة.

والمثير للدهشة ، أنه عند العودة ، اختفت مشكلة انتفاخ البطارية ، ولكن تم عرض البطارية على أنها "مكون غير معروف".  يشتبه المستخدم في أن Apple استبدلت البطارية الأصلية دون الاعتراف بالإصلاح.  وفقًا للادعاءات ، هذه ليست حالة معزولة لانتفاخ بطاريات iPhone.

ومع ذلك ، لا يمكن استبعاد أن تكون مشكلات انتفاخ البطارية ناتجة عن قيام المستخدمين بوضع هواتفهم في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو شحنها في ظروف درجات الحرارة المرتفعة.  مطلوب مزيد من التحقيق لتحديد السبب الجذري لهذه المشاكل وما إذا كانت بالفعل بسبب عيوب التصنيع أو عادات المستخدم.

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