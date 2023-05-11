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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأول مرة كاميرا 200 ميجابكسل.. Realme تطلق هاتفها الجديد بربع سعر iPhone

لأول مرة كاميرا 200
لأول مرة كاميرا 200 ميجابكسل..Realme أطلقت هاتفها الجديد

أطلقت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة هاتفها الجديد، وأعلنت عن هاتف Realme 11Pro + اليوم، وهي تقدم أول مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل على هاتف Realme.

مميزات هاتف Realme 11 Pro +

بحسب ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” التقني، يتطابق الهاتف إلى حد كبير مع Realme 11 Pro باستثناء الكاميرات الرئيسية والأمامية، بالإضافة إلى سرعات الشحن الأسرع.  

وتأتي كاميرا هاتف  Realme 11Pro + مع مستشعر Samsung HP3 بدقة 200 ميجابكسل - مستشعر كبير بحجم 1 / 1.4 بوصة بفتحة f / 1.69 و OIS في وسط فتحة الكاميرا الكبيرة في الخلف.

تدعم الكاميرا الرئيسية لهاتف Realme 11 Pro أوضاع التصوير Super Night Scape وMoon Mode وStarry Mode Pro، بالإضافة إلى تسجيل فيديو يصل إلى دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. المستشعران الآخران الموجودان في الخلف هما وحدة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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يتوفر الهاتف في إصدار أخضر وبيج لـ Realme 11 Pro + مع مادة خلفية من الجلد الصناعي المحبب مع عناصر خياطة منسوجة تمتد على طول منتصف الجهاز.

يتميز هاتف Realme 11 Pro+ بشاشة نوع AMOLED منحنية بقياس 6.7 بوصة بجودة عرض FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.  

تتميز الشاشة ذات 10 بت أيضًا بتعتيم تردد 2160 هرتز PWM لتقليل إجهاد العين.  

ويقدم هاتف Realme 11 Pro +  كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

يجلب هاتف Realme 11 Pro + معالج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 7050 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وتخزين يصل إلى 1 تيرابايت.  

يدعم هاتف Realme 11 Pro + بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن 100 وات ويقوم بتشغيل Realme UI 4.0 استنادًا إلى Android 13.

سعر هاتف Realme 11 Pro +

يأتي Realme 11 Pro + بألوان الأسود والأخضر والبيج.  

يبدأ الإصدار 12/256 جيجا بايت من 289 دولارًا، ويصل إلى 375 دولارًا لذاكرة الوصول العشوائي سعة 12 جيجا بايت و التخزين 1 تيرابايت.  

تبدأ المبيعات المفتوحة في الصين في 15 مايو. 

  1. لم يتم تفصيل الأسعار الدولية والتوافر.
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