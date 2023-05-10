OPPO تفاجئ محبيها بهاتف جديد للطبقة المتوسطة.. بكاميرا 64 ميجابكسل وسعر مناسب

أطلقت شركة أوبو OPPO أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة في السلسلة A ، تحت اسم A98 5G ، في ماليزيا. الجهاز مليء بالميزات المرغوبة مثل شاشة FHD + كبيرة وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل وتخزين 256 جيجابايت.

مواصفات هاتف OPPO A98 5G

من أبرز ميزات OPPO A98 5G شاشة IPS LCD الكبيرة بقياس 6.72 بوصة ، والتي تأتي بدقة Full HD + وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الجهاز بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695 SoC ويأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من التخزين ، إلى جانب دعم تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت. يعمل على واجهة المستخدم ColorOS 13 ونظام التشغيل Android 13.

يتميز هاتف OPPO A98 5G بإعداد كاميرا ثلاثية خلفية ، والذي يتكون من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسات دقيقة بدقة 2 ميجابكسل مع تقريب يصل إلى 40 ×. لصور السيلفي ، يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ميزة أخرى بارزة في A98 5G هي بطاريته التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ، والتي تأتي مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط. وفقًا لـ OPPO ، يمكن أن يوفر الشحن لمدة 5 دقائق ما يصل إلى 6 ساعات من وقت الاتصال.

يتميز هاتف Oppo A98 5G بتصميم أنيق يبلغ سمكه حوالي 8.2 ملم ويزن حوالي 192 جرامًا. يتميز بلغة تصميم Glow المميزة لـ OPPO مع مواد وطلاء مضاد لبصمات الأصابع ومقاوم للخدش.

سعر هاتف OPPO A98 5G

لم يتم الكشف عن السعر الرسمي لـ OPPO A98 5G من قبل الشركة حتى الآن ، ولكن تم إدراجه في العديد من مواقع التجارة الإلكترونية بسعر 315 دولار أمريكي، وبدأت الطلبات المسبقة للهاتف الذكي ويمكن تقديمها من خلال المتاجر عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. على الرغم من أن OPPO لم تعلن عن خيارات الألوان الرسمية ، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الهاتف سيكون متاحًا في الأزرق والأسود