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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه اليوم.. أكرم حسنى يكشف كواليس اللعبة 4

صدى البلد

نشر الفنان أكرم حسنى صورة تجمعه بالفنان شيكو من كواليس مسلسل “اللعبة٤”عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتبت أكرم حسنى :" و أخويا علي ابن عمي وانا وابن عمي علي أخويا لو هيتغابي.. بسیم راح زیاره سريعه لوسيم تفتكروا هيعملوا ايه في مازو ؟
#اللعبه_ع بكره علي شاهد".

تستعد منصة شاهد vip لطرح اولي حلقات مسلسل اللعبة 4 ، اليوم ، الاحد الموافق 14 مايو ، حيث تدور احداث العملً في اطار 30 حلقة . 

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip. 

ومن المقرر عرض مسلسل اللعبة في جزئه الرابع بداية من  الساعات الاولي من صباح الغد علي منصة شاهد vip ، بواقع عدد من الحلقات أسبوعيا .

اكرم حسني احمد فتحي أكرم حسن الفنان اكرم حسني سامي مغاوري مسلسل اللعبة 4 مي كساب

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