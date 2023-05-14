بتخفيضات 30%.. موعد ومكان افتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا قبل عيد الأضحى

تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال عدة خطوات وإجراءات استباقية قبل الموسم ، وذلك من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كذلك الكثير من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة.

طرح اللحوم

وكشف أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة عن استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم والأضاحى أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق.

وأشار أحمد إبراهيم خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أنه سيتم طرح الأضاحى خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم أى أنه خلال أيام ، منوهًا إلى أنه سيقام معرض سلع بالمتحف الزراعى "خير مزارعنا لأهالينا " ، وذلك على هامش معرض زهور الربيع ، وذلك نهاية مايو الجاري.

ولفت إلى أنه سيتم طرح جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 20 ل 30 % ، وذلك لاستقبال عيد الأضحى .

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإقامة معرض خير مزارعنا لاهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه آخر مايو القادم في المتحف الزراعي بالدقي ، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الاورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

واضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لاهالينا سوف يقام على مساحه 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية