شوبير: أحذر الأهلي من التهاون أمام الترجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بالمستوى الفني الذي يقدمه النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر في الفترة الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "الهزيمة من صن داونز كانت نقطة تحول، حيث عاد الفريق الأحمر بقوة بعد هذه المواجهة".

وأضاف: "الأهلي أيضاً أصبح يؤدي بكل قوة دفاعيا ونفس الأمر هجومياً مع مارسيل كولر، كما عاد محمد الشناوي للتألق بشكل مميز بعد الانتقادات التي تعرض لها في وقت سابق".

واختتم: "أحذر بشدة من التهاون في المواجهة القادمة أمام الترجي التونسي خلال جولة الإياب، كما أطالب جماهير الأهلي بالحضور بكثافة وعدم تنفيذ مطالب البعض لمقاطعة اللقاء".