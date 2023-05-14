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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

راحت تجيب حاجة مع جارتها.. تفاصيل العثور على جثة صغيرة أعلى عقار بقنا

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة كريمة شقيقه (سن 8 ، مقيمة بذات الناحية) داخل جوال بلاستيكى وموضوعة داخل الرمال بحجرة أعلى سطح منزل متاخم لمسكنها ملك (ربة منزل) أثناء قيامه وأهليتها بالبحث عنها بأرجاء القرية لتغيبها عن مسكنهم .

 تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالكة المنزل المذكورة).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة وأمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت بإستدراج المجنى عليها بزعم شراء بعض الإحتياجات لها وعقب دلوفها لمسكنها قامت بالإجهاز عليها بخنقها بيدها وإستولت على قرطها الذهبى ،كما أرشدت عن (القرط  الذهبى المستولى عليه) .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية اعلى سطح منزل البحث الجنائي العثور على جثة العثور على جثة طفل جثة طفلة

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