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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد الليلة الخامسة عشر من عرض "شتات" بالهناجر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة الخامسة عشر  والأخيرة من  العرض المسرحي "شتات"،  من إنتاج مركز الهناجر للفنون والتابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

 وذلك على مسرح الهناجر، بحضور شادي سرور مدير المركز، ومحمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والدكتورة هدى وصفي، وعدد من المسرحيين.

واشادت وزيرة الثقافة بالعرض وفكرته التي تحمل العديد من الرسائل، كما أشادت بأداء أبطاله، الذين جسدوا معاناة الإنسان في العصر الحديث، مؤكدة على أن مسرح الدولة يقدم أعمالًا جادة تساهم في بناء وعي المتلقي والارتقاء بذوقه العام.


"شتات" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، تمثيل " ياسر أبو العينين، مصرية، حسن عبد العزيز، عمرو نخلة"، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور نهاد السيد، إعداد موسيقي مريم سعيد، تأليف رشا فلتس، وإخراج  سعيد سليمان ويدور العرض حول فكرة الإنسان الحديث وصراعه وتشتته بين مشاعره وعقله، وبين روحه وجسده.

الدكتورة نيفين الكيلاني العرض المسرحي شتات مركز الهناجر للفنون شئون الإنتاج الثقافي محمد عبد الحافظ ناصف

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