انتخابات تركيا.. كيليتشدار أوغلو يدلي بصوته ويؤكد: سيأتي الربيع

أدلى زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، بصوته في المدرسة الأرجنتينية الابتدائية في أنقرة.

وحسب وسائل إعلام تركية، رافقت كيليتشدار أوغلو زوجته سيلفي وعمدة بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش.

وقال كيليتشدار أوغلو بعد التصويت: "أقدم حبي الصادق لمواطنينا الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع.. سيأتي الربيع ويستمر في هذا البلد .أقدم لكم كل الحب الصادق. شكرا لكم".

وبدأ الأتراك التصويت في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد 100 عام، حيث يواجه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منافسة شرسة مع زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقد تم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين الأتراك في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في الساعة 5 مساءً، وبموجب قانون الانتخابات التركي، يحظر الإبلاغ عن أي نتائج حتى الساعة 9 مساءً.

ويحق لـ 60 مليوناً و697 ألفاً و843 ناخباً، من ضمنهم 4 ملايين و904 آلاف و 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان.

ولضمان فوز تام في الانتخابات الرئاسية، يحتاج الفائز إلى الحصول على أكثر من 50٪ من الأصوات، وإلا فسيتم إجراء جولة الإعادة في غضون أسبوعين وتحديدًا يوم 28 مايو الجاري.

