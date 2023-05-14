الضحية أصيبت بعاهة مستديمة.. السجن 5 سنوات غيابيا لعاطل تعدى على ربة منزل



عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد المتهم " ال.م.ال"، بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا لعاطل لاتهامه بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة، والزمتة بالمصاريف الجنائية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان

وبدأت وقائع القضية رقم 10823 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول يفيد ببلاغ من المجني عليها، بيقام المتهم بالتعدي عليها مستخدما آلة حادة قطعة حجر بمدخل العقار محل سكنها دائرة القسم.



وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، بانه حال استقلال المجني عليها " ه.ط.ع" ربة منزل ،مصعد العقار فؤجئت بالمتهم " ال.م.ال" بفتح الباب، وحدثت بينهما مشادة كلامية علي أثرها تعدي عليها، بأن القاء عليها قطعة من حجارة استقرت بعينها اليمني منا احدث إصابتها التي تسببت في فقد في الأبصار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتبين أن الإصابة عاهة مستديمة تقدر نسبتها 35%، وأن المتهم قد ارتكب الجناية و الجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.