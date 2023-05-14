بعد الهزيمة من الإسماعيلي.. اللجنة الفنية بالزمالك تجتمع مع أوسوريو

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب أعضاء اللجنة الفنية بالنادي عقد جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر مطلع باللجنة الفنية لنادي الزمالك أن أعضاء اللجنة سيتحدثون مع المدير الفني بشأن بعض الأمور الخاصة بالفريق، وضرورة إشراك اللاعبين في مراكزهم خلال الفترة المقبلة.

وفاز فريق الإسماعيلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد أبناء ميت عقبة عند 43 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.