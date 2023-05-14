عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات التدريب على مهارات الفتوى للأئمة والدعاة من 27 دولة بأكاديمية الأزهر

قيادات الأزهر
قيادات الأزهر

بدأت أكاديمية الأزهر العالمية اليوم أولى فعاليات الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان: «التدريب على مهارات الفتوى» لعدد من الأئمة والدعاة الوافدين من (27) دولة، ولمدة أربعة أسابيع، بحضور كل من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

التدريب على مهارات الفتوى

كذلك الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء، دكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة إعداد كوادر متميزة في الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء وكيفية إصدار الفتاوى. 

ويستهدف برنامج الدورة تأهيل المفتين للوافدين الملتحقين بالدراسات العليا بالأزهر الشريف، ويستمر مدة أربعة أسابيع، والذي يُعنى بدراسات أصول الفتوى وضوابطها وما يتعلق بها من الأحكام والآداب وتعزيز قدرات المفتين بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، ويرتقى بهم إلى مستوى تحديات العصر، ويحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويضع في رؤيته الريادة للأزهر الشريف ومؤسساته –خاصة في مجال الفتوى- بما يحقق في النهاية منهجية علمية منضبطة للفتوى تحقق مقاصد الشريعة.

كما تستهدف الدورة التعرف على المنهج العلمي المنضبط لفهم النصوص الشرعية، وتمكين المتدرب من القدرة على التحليل الفقهي والتشريعي للنصوص الشرعية، والإلمام بفقه المقاصد الشرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنزيل وتطبيق الأحكام الشرعية على الواقع، حسن التواصل والتعامل مع المستفتين.

الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية التدريب على مهارات الفتوى الدكتور محمد الضويني الدكتور حسن الصغير الدكتور سلامة داود هيئة كبار العلماء تأهيل المفتين شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

ضربة موجعة للمتلاعبين بأسعار الذهب.. ماذا فعلت البورصة المصرية؟

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر يستقبل عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا

مرصد الأزهر يستعرض دور ضوضاء المنصات الاجتماعية في تضخيم الأحداث وترويج الشائعات

أهم الأخبار| مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم.. تفاصيل شراء الذهب من الخارج وأمريكا تشكر مصر على وقف النار بغزة

فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. علي جمعة يحسم الجدل

ماذا يقال للحاج عند سفره؟ عبارات توديع ضيوف الرحمن

علي جمعة: الاغتصاب الزوجي مرفوض والعلاقة الخاصة لا ينبغي الحديث عنها

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. اعرف ما يستحب قوله؟

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. إزاي تصحى بدون منبه

ترشيحاتنا

تونس: إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 99 شخصا

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

القصير: 7.5 مليار دولار إجمالي صادرات المنتجات الزراعية.. فيديو

ناجح إبراهيم محذرا: إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز مدخل للمطالبة بحقوق المثليين

إشارة قوية.. شولتز يستقبل زيلينسكي بدعم كبير لأعوام قادمة

وصول سفن الخدمات البحرية لميناء بورسعيد لإطلاق عملية التموين خلال أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم تمساح ضخم على زائري حديقة مشهورة بأستراليا.. شاهد ماذا حدث

لزيادة الوعي بالسرطان.. سيدة تشارك تجربتها واكتشافه بالمصادفة.. إليك القصة كاملة؟

طريقة عمل صوص البافلو المستخدم مع أجنحة الدجاج

بتعمل 3 حاجات يومية.. ما سر جمال ونضارة بشرة جومانا مراد؟

فيديو

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ