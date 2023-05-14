المحرصاوي: الإمام الشافعي صاحب فكر متسع راعى فيه ما يناسب الأعراف والتقاليد

حذر الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لـ خريجي الأزهر، من الحروب التي تهدف إلى استقطاب الشباب وتخريب فكره وعقله، وهي ما تسمى “الحروب الفكرية”، حتى وصلنا الآن إلى حروب الجيل السابع، وهي حروب الهدف منها هدم الأسرة وهدم التعليم وتشويه القدوة وإسقاطها.

الإمام الشافعي ومدرسته العلمية

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى العلمي الأول بعنوان "الإمام الشافعي ومدرسته العلمية"، الذي عقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببني سويف.

وقال المحرصاوي، خلال كلمته بالمؤتمر: “إن هدم الأمم أصبح لا يحتاج إلى قنابل، ولكن يكفي نشر الإشاعات عن طريق ما يسمى الذبابة الإلكترونية واستخدام وسائل الإعلام التي تشوه صورة العلماء والتراث الإسلامي عامة”.

وحذر من وسائل الإعلام التي تنشر الفتن والشائعات، وقال: “إن مؤتمرنا هذا الذي يحمل اسم الإمام الشافعي، هذا العالم الذي يعد مذهبه أحد المذاهب المعتبرة، لم ينجُ هذا الإمام من كلمات وطعون المشوهين، مع أن الإمام الشافعي صاحب فكر متسع بدليل أنه سمي صاحب الفقهين، فقد كتب فقها يناسب بيئة بلاد الرافدين وحينما قدم إلى مصر استحسن أمورا، فراعى الأعراف والتقاليد فكتب فقها جديدا يتناسب مع أحوال أهل مصر ولا يتصادم مع ثوابت الدين، وهذا لا يعد تناقضا بل يعد فهما واسعا لأمور الحياة وتطورا في فكر الرجل”.

وطالب الدكتور المحرصاوي، الذين يتحدثون عن هؤلاء الأئمة الأعلام، أن يراعوا عدة أمور منها سلامة مقصدهم أولا وإدراكهم لفهم هؤلاء الأعلام، ومن هنا فإن أهمية هذا المؤتمر تأتي لتوضيح مكانة هؤلاء الأئمة العدول وما قدموه من علم تنتفع به البشرية حتى الآن وإلى قيام الساعة فهم بمثابة مصابيح الهداية.