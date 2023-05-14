"واحة الغروب" تفتتح أولى عروض الشرائح المسرحية بثقافة بورسعيد

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، انطلاق أولى عروض شرائح المسرح، بعرض "واحة الغروب" للفرقة القومية المسرحية ببورسعيد.

العرض عن رواية "واحة الغروب" للكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر، إعداد أسامة عبد الرؤوف، أغاني صلاح زكريا، ألحان رائف يوسف، تعبير حركي محمد عشري، ديكور إيهاب شطا، إخراج طارق حسن.

تدور الأحداث في فترة بداية الاحتلال البريطاني لمصر، عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع العرابيين، ويصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الأسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد يمزج بين الماضي والحاضر. ونفذ العرض بمشاركة فرقة الدراما الحركية الاستعراضية، وسط حضور كوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء وجمهور كبير من أبناء بورسعيد.

يأتي العرض في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.